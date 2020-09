Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbrecher kamen durchs offene Fenster

Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 4 und 5 Uhr, stiegen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Männer durch ein offenes Fenster eines Gebäudes der Heilbronner Karlstraße. Hierdurch wurde die Bewohnerin, die in selbigem Zimmer schlief, wach. Die Wohnungsinhaberin dachte zunächst, ein Familienmitglied stünde im Schlafzimmer und sprach einen der Tatverdächtigen an. Die ertappten Einbrecher bedrohten die Frau und versprühten zusätzlich einen Reizstoff. Eine großangelegte Sofortfahndung der Polizei blieb bis in die Morgenstunden erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

