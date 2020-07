Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau fährt in Heiligenrode mit Auto in Grillhütte: 18.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw in Heiligenrode in die dortige Grillhütte gefahren. Nach dem Unfallbericht der Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost hatte die 60-Jährige aus dem Landkreis Plön in Schleswig-Holstein gegen 15:15 Uhr einen Forstweg, der von der Straße "Zum Sportplatz" abgeht, befahren. Im Bereich der Grillhütte am "Rüsteberg" wollte sie mit ihrem Subaru parken, wobei jedoch ein Tier die Fahrbahn gekreuzt haben soll. Anstatt zu bremsen hatte die Frau dann offenbar versehentlich Gas gegeben und war mit dem Wagen in die Grillhütte gefahren. Menschen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Grillhütte wurde jedoch erheblich beschädigt und ist nicht mehr nutzbar. Den Schaden an dem Holzgebäude beziffern die Beamten des Reviers Ost in ersten Schätzungen auf 10.000 Euro. Der Subaru Forester war rundherum ebenfalls stark beschädigt worden. An dem Wagen war ein Totalschaden entstanden, den die Streife auf ca. 8.000 Euro schätzt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell