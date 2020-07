Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Offenbar nicht mit zwei aufmerksamen Zeugen und in der Nähe Streife fahrenden Polizisten des Reviers Nord gerechnet hat ein 73-jähriger Mann am gestrigen Montagnachmittag. Er hatte versucht, in der Bremer Straße das Schloss eines abgestellten Fahrrads zu knacken. Durch die schnelle Mitteilung der Zeugen klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen für den Tatverdächtigen, der sich nun wegen des Diebstahlversuchs verantworten muss.

Die beiden Zeugen hatten gegen 17 Uhr unabhängig voneinander die Polizei wegen des gerade stattfindenden Fahrraddiebstahls nahe der Müllergasse gerufen. Wie sie am Notruf berichteten, machte sich der Mann mit einer Säge an dem Schloss eines abgestellten Leihfahrrads zu schaffen. Nur wenige Augenblicke später traf die hinzugeeilte Streife ein und nahm den 73-Jährigen auf frischer Tat fest. Die Handsäge, mit der er das Fahrradschloss angegangen hatte, stellten die Polizisten sicher. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Kassel führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

