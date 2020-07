Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Reinhardshagen: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten sie bitte auch unsere am Freitag, 16.07.2020, 11:13 Uhr unter https://www.presseportal.de/pm/44143/4653820 veröffentlichte Erstmeldung zum Brand)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel): Nach dem Brand, der sich am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Oberen Weserstraße in Reinhardshagener Ortsteil Veckerhagen ereignete, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Mittag die Brandstelle aufgesucht und dort die ersten Ermittlungen zur Brandursache geführt. Was genau das Feuer ausgelöst hatte, konnte aufgrund des Zerstörungsgrades an der Brandausbruchsstelle noch nicht eindeutig geklärt werden. Ein technischer Defekt kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

