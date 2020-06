Polizei Aachen

POL-AC: Erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Polizei nimmt LKW- Aufbrecher im Grenzgebiet fest

Aachen/Lichtenbusch (ots)

Am Montag (15.06.2020) gegen 3.40 Uhr flüchteten nach versuchtem LKW Aufbruch insgesamt drei Täter zu Fuß vom Rastplatz Lichtenbusch in Richtung Wohnsiedlung. Ein Zeuge beobachtete dies und informierte die Polizei. Im Grenzgebiet fahndeten, die Bundespolizei, die Belgische und die Aachener Polizei. In Lichtenbusch traf eine Aachener Streife auf einen der Geflüchteten, hielt diesen fest und kontrollierte ihn. Da sich der Tatort auf belgischem Hoheitsgebiet befand, wurde der Tatverdächtige den belgischen Polizisten übergeben. Diese übernahmen auch die weitere Bearbeitung. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell