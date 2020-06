POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Böschungsbränden

Polizei Aachen

Herzogenrath (ots)

Am 01.06.2020, gegen 13.30 Uhr, und am 12.06.2020, gegen 16.30 Uhr, kam es zu Böschungsbränden an der Bicherouxstraße zwischen Lange Hecke und der Eisenbahnbrücke in Richtung Kirchstraße. In beiden Fällen wurde die Feuerwehr rechtzeitig alarmiert und löschte die Brände. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser und Bäume konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort an die bekannte Notrufnummer 110. (fp)

