Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat im Rahmen des sog. "Linksrheinischen Qualitätszirkels" am vergangenen Wochenende (12.06. und 14.06.2020) zahlreiche Verkehrskontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Erneut standen Geschwindigkeitsmessung und technische Überprüfungen auf dem Tagesprogramm. Auch die Beamten der Verkehrsunfallprävention waren im Einsatz und haben an bekannten Treffpunkten Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern rund um das Thema Verkehrssicherheit geführt.

Kontrolliert wurde u.a. in den Ortslagen Woffelsbach, Einruhr, Ruhrberg und Stolberg - Zweifall. Auch auf der Grünentalstraße in Imgenbroich wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dort hatte es einige Beschwerden von Anwohnern gegeben. Verstöße konnten dort an diesen Tagen jedoch nicht festgestellt werden.

In der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr wurden am Freitag allein 1183 Fahrzeuge auf der L 128 zwischen Rurberg und Einruhr gemessen. Insgesamt 66 Verkehrsteilnehmer missachteten dort die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h; davon 54 Motorrad- und zwölf Autofahrer. 38 kamen mit einem Verwarngeld davon, die übrigen 28 müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Elf Motorrad- und einen Autofahrer erwartet zudem ein Fahrverbot.

An gleicher Stelle wurde ein niederländischer Motorradfahrer innerhalb von neun Minuten gleich zwei Mal zu schnell erwischt. Beim ersten Verstoß war er mit 111, beim zweiten Verstoß sogar mit 114 km/h unterwegs. In beiden Fällen muss er infolgedessen mit einem Fahrverbot rechnen.

Sechs Motorrad- und ein Autofahrer missachteten das auf der B 266 geltende Überholverbot in den Serpentinen auf der Strecke in Richtung Einruhr. Auch bei ihnen wird nun ein Bußgeld fällig.

Am Sonntag (14.06.2020) wurden insgesamt 770 Fahrzeuge auf der L 166 zwischen Kesternich und Rurberg gemessen. 39 Verkehrsteilnehmer waren schneller als die dort erlaubten 50 km/h. 24 von ihnen mussten ein Verwarngeld zahlen, 15 weitere erwartet ein Bußgeldverfahren. Der Spitzenreiter, ein Motorradfahrer, wurde mit 117 km/h gemessen. Er, so wie sechs weitere Motorradfahrer, muss wegen überhöhter Geschwindigkeit neben dem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Die technischen Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf zu laute Auspuffanlagen, verliefen am gesamten Wochenende unauffällig.

Die Aachener Polizei wird die Kontrollen in den Eifelgemeinden in regelmäßigen Abständen fortsetzen. Gerade in der bei Motorradfahrern beliebten Region kommt es häufig zu schweren Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Fahrmanöver. Fahren Sie bitte vorsichtig!

Wir wünschen allen eine gute und sichere Fahrt. (am)

