Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei am Rathaus - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagabend die Polizei, weil sich am Willy-Brandt-Platz mehrere Personen prügelten. Als Einsatzkräfte der Polizei am Rathaus eintrafen, konnte keine Schlägerei mehr festgestellt werden. Jugendliche gaben an, dass sich zwei Kinder schlugen. Dabei handelte es sich um einen elfjährigen Jungen und ein unbekanntes Kind. Die Polizei sicherte ein Handyvideo der Auseinandersetzung und bitten um Hinweise. Wer hat die Schlägerei auf dem Rathausvorplatz beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

