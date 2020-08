Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer mit 1,84 Promille

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der Eisenbahnstraße einen betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er in der Barbarossastraße auf dem Bürgersteig und ohne Licht unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 60-Jährige alkoholisiert war. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Drahtesel musste er stehen lassen. Den 60-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell