POL-PPWP: Unfallflucht: Toyota beschädigt

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Donnerstag der Verursacher eines Unfalls auf dem Betzenberg weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im St.-Quentin-Ring, zwischen der Voltairestraße und der Spinozastraße, parkenden Toyota. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

