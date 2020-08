Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe richten Durcheinander an

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel sind Diebe in einen Pkw eingedrungen und haben ziemliches Durcheinander angerichtet. Am Mittwochmittag wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Parkplatz ein Mazda mit geöffneten Türen stehen würde und um das Fahrzeug herum diverse Gegenstände verstreut seien.

Die ausgerückte Streife fand die Situation vor Ort wie beschrieben vor. Der umherliegende Hausrat war zudem mit einer blauen Flüssigkeit durchtränkt. Wie sich herausstellte, hatten die Täter offenbar den Innenraum des Wagens durchwühlt, diverse Sachen einfach außerhalb des Fahrzeugs auf den Boden geworfen und eine Flasche blaues Flüssigwaschmittel darüber ausgeleert. Die leere Flasche wurde ebenfalls vor Ort gefunden.

Die Polizeibeamten sammelten die herumliegenden Sachen ein, legten sie zwecks Eigentumssicherung in den Wagen und verschlossen diesen. Der Halter des Fahrzeugs wurde ausfindig gemacht und gab an, dass er den Wagen am Dienstagabend auf dem Parkplatz abgestellt hat. Bei einer ersten Überprüfung im Fahrzeug stellte er fest, dass die Täter das Autoradio gestohlen haben. Ob sonst noch etwas fehlt, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmittag, 12 Uhr, verdächtige Personen rund um den Mitfahrerparkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

