Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrerin stürzt in Kurve

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Mittwochvormittag in Kollweiler gestürzt und hat sich verletzt. Die 42-Jährige war mit ihrer 800er BMW in der Hauptstraße unterwegs, als ihr aus noch ungeklärter Ursache in der Kurve in Fahrtrichtung Schwedelbach das Hinterrad wegrutschte. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich eine Verletzung an der Schulter zu.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins nächste Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden, die genaue Höhe ist nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell