Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachbarschaftsstreit eskaliert - zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots)

Mit einem abgebrochenen Ast und mit einer Krücke sind am Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet zwei Nachbarn aufeinander losgegangen. Die beiden wohnen in einem Mehrfamilienhaus und sind sich schon länger nicht mehr grün. Weil einer der beiden laut gegen Wände schlug, fühlte sich der andere gestört. Im Hausflur trafen die alkoholisierten Kontrahenten aufeinander. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug der ältere zunächst mit einem Ast auf seinen Nachbarn ein. Als das Holzstück durchbrach, griff der Mann zu seiner Krücke und prügelte weiter. Der jüngere entriss dem Angreifer die Gehhilfe und schlug damit nun seinerseits auf den mutmaßlichen Angreifer ein. Außerdem sei ein messerähnlicher Gegenstand im Spiel gewesen. Die Ermittlungen hierzu und zum genauen Tatablauf dauern an. Die Streitenden verletzten sich gegenseitig leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Dem älteren wurde unter Androhung der Ingewahrsamnahme ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen ausgesprochen. Der Mann kam dem nach und verließ seine Wohnung. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

