Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseinformation der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 26.08.2020

Neuwied (ots)

Altenkirchen - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Am Mittwoch, den 26.08.2020, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf dem Abstellplatz des Postinnenhofes, angrenzend zum dortigen REWE-Parkplatz, in Altenkirchen, Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Demnach parkte dort ein Pkw einer 58-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte der derzeit unbekannte Unfallverursacher den geparkten Pkw der 58-Jährigen und verließ hiernach die Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers solle es sich um einen dunkelfarbenen Pkw, vermutlich aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen, handeln. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 750EUR geschätzt. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Altenkirchen

PHK Quadflieg

Telefon: 02681-9460

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell