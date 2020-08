Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseinformation der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 26.08.2020

Neuwied (ots)

Altenkirchen - Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Nacht vom 25.08.2020 auf den 26.08.2020 kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, in Höhe der dort ansässigen Fahrschule, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Konkret war das Fahrzeug in einer Parkbucht abgestellt gewesen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde der rechte Außenspiegel mutwillig zerstört. Die Schadenshöhe wird auf zirka 500EUR beziffert.

Etwaige Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

