Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Baum brennt

Ort: Oberehe, Gemarkung

Zeit: 21.06.2020, 23.05 Uhr

Wieder brannte es in der Gemarkung Oberehe. Ein Zeuge hatte in der Nähe der Kläranlage einen Feuerschein entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Eingesetzte Feuerwehrkräfte löschten den Brand zügig ab. Es war ein Baum in Brand geraten. Das Feuer breitete sich von dort auf einer Fläche von ca. 15 Quadratmetern aus. Auch in diesem Fall nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

