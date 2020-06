Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Am 19.06.2020 kam es gegen 18:20 Uhr auf der B 410 (Gemarkung Fleringen) in Höhe der Abfahrt Fleringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi A4 und einem schwarzen Audi A3, die die B 410 aus Richtung Prüm in FR Gerolstein befuhren.

Aufgrund eines bisher unbekannten weißen Transporters, der die B 410 aus entgegengesetzter Richtung befuhr, kam es erst zu dem vorgenannten Unfall. Der weiße Transporter überholte einen PKW kurz vor der Abfahrt Fleringen, befuhr dadurch die Gegenfahrbahn, auf welcher sich der Audi A4 noch befand und drängte diesen dazu, auszuweichen. Daraufhin kam es zum Unfall.

Es wird um Hinweise bzgl. des weißen Transporters und/oder Fahrer gebeten. Eventuell kann sich auch der überholte PKW an die Situation erinnern und Hinweise abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551/9420

pipruem@polizei.rlp.de



