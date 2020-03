Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dachdecker stürzte und verletzte sich schwer

53937 Schleiden-Berescheid (ots)

Ein 36-Jähriger aus Schleiden stürzte am Montag (9.30 Uhr) bei Dacharbeiten in der Mühlenstraße durch eine transparente Lichtplatte ca. 4,5 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber einer Uniklinik zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell