Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Einliegerwohnung

Kennfus, Bad Bertrich (ots)

Am Abend des 20.06.2020 kam es in einer Einliegerwohnung eines Wohnhauses in der Ortslage Kennfus zu einem Brand. Anwohner bemerkten das Feuer von dem darüber liegenden Balkon aus und verständigten die Feuerwehr. Einer der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch die herbeigerufenen Rettungskräfte und einen Notarzt versorgt. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er in das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz verbracht. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren ca. 30 Kräfte der Feuerwehren Lutzerath und Kennfus sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Zell. --------------------------- -----------------------------------------------------------

