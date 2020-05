Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Scheibe beschädigt

Werl (ots)

An einer Sporthalle am Kucklermühlenweg ist in der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, eine Scheibe durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (wo)

