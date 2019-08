POL-FR: Lichtbild zu "Waldshut-Tiengen/Tiengen: Smart auf Baumstamm - Unbekannte dürften für die Tat verantwortlich sein - Zeugenaufruf!"

Polizeipräsidium Freiburg

Waldshut-Tiengen/Tiengen: Smart auf Baumstamm - Unbekannte dürften für die Tat verantwortlich sein - Zeugenaufruf!

Auf einen Baumstamm gelupft wurde ein Smart am Donnerstagmittag, 08.08.2019, in WT-Tiengen. Das Auto war für eine gute Stunde auf einem unbefestigten Parkplatz in der Waldshuter Straße am Ortsteingang geparkt. Als der Fahrer gegen 15:00 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stand der Smart auf einem Baumstamm, der dort als Parkplatzbegrenzung dient. Nach Spurenlage kann ein Unfall ausgeschlossen werden. So muss der Smart absichtlich von Unbekannten auf den Baumstamm gehoben oder geschoben worden sein. Dadurch wurde der Unterboden beschädigt. Ein Abschleppdienst musste den Smart wieder auf die Räder stellen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) hofft auf Zeugenhinweise. Die Örtlichkeit ist von der stadteinwärts führenden Straße gut einsehbar.

