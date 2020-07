Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0413 --Verkehrsunfall mit drei Verletzten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 09.07.20, 04.55 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Bremen-Hemelingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Abbiegevorgang kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Drei Personen wurden verletzt.

Kurz vor 5 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die Ludwig-Roselius-Allee in stadteinwärtige Richtung. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt noch ausgeschaltet. An der Kreuzung zur Hermann-Koenen-Straße wollte er mit seinem Renault nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Opel einer Frau, die geradeaus in Richtung Osterholz unterwegs war. Der Opel kam nach dem Zusammenprall nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Die 48-jährige Fahrerin und ihre 59 Jahre alte Beifahrerin, sowie der 57-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Maßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Osterholz kurzzeitig voll gesperrt werden. An der Ampelanlage entstand nach ersten Ermittlungen kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell