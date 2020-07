POL-HB: Nr.: 0412--Niederländisches Seeschiff verursacht Schäden an Werftanlage

Polizei Bremen

Ort: Weser Zeit: 8.7.20, 11 Uhr

Am Mittwochvormittag befuhr ein niederländisches Seeschiff die Weser abwärts. Das Schiff hatte zuvor den Hafen von Bremen mit Zielhafen Cardiff verlassen. Beim Passieren einer Werft in Lemwerder verursachte das 82 m lange und 13 m breite Schiff dabei erheblichen Sog und Wellenschlag. Dies führte zu Beschädigungen an einem Ponton sowie der dazugehörigen Zugangsbrücke.

Während ein Streifenwagen der Wasserschutzpolizei den Sachverhalt auf dem Werftgelände aufnahm, wurde für das Schiff eine Ankerung auf der Blexen Reede veranlasst. Dort ging die Besatzung des Polizeiboots "Lesmona" aus Bremerhaven zur Unfallaufnahme an Bord.

Erste Ermittlungen ergaben, dass wegen des geringen Wasserstandes in der Weser kurz vor Niedrigwasser und dem Passierabstand, die gefahrene Geschwindigkeit nicht ausreichend angepasst war. Hierdurch wurde der Sog und Wellenschlag verursacht, der zur Beschädigung der Werftanlagen führte. Der wirtschaftliche Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den niederländischen Kapitän wurde wegen des Verstoßes gegen die Seeschifffahrtstraßenordnung ein Verwarngeld erhoben.

Nach Abschluss der Maßnahmen an Bord setzte das Schiff seine Reise nach Cardiff fort.

