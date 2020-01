Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlüsselsuche mit gutem Ausgang

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, dem 04.01.20, verlor eine französische Staatsangehörige auf der sehr weitläufigen Grünfläche des Kurparks in Bad Bergzabern ihren Schlüsselbund mit Haus- und Autoschlüssel. Da die Frau dringend notwendige Medikamente zu Hause einnehmen musste, wandte sie sich an die Polizei. Mit großen hellen Taschenlampen ausgestattet, machten sich die Beamten auf die Suche und durchkämmten den Kurpark. Nach etwa einer dreiviertel Stunde konnte der Schlüssel aufgefunden und der überglücklichen Verliererin übergeben werden. Diese machte sich sogleich auf den Heimweg zu den wartenden Medikamenten.

