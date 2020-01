Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Samstag, dem 04.01.20, wurde gegen 17.45 Uhr ein PKW in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da den eingesetzten Beamten bei dem 60-jährigen Fahrer Anzeichen für einen möglichen Alkoholgenuss auffielen, wurde diesem ein freiwilliger Atemalkoholschnelltest angeboten. Dieser bestätigte die Vermutungen der Beamten. Dem Fahrzeugführer wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

