POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

A6/ Heilbronn: Mit ordentlich Promille auf der Autobahn

In der Nacht auf Freitag entdeckte eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg einen Citroën in einer Nothaltebucht auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim. Bei der Kontrolle des Fahrers entstand der Eindruck, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Wie viel, wurde durch einen anschließenden Atemalkoholtest deutlich. Der Test zeigte einen Wert von knapp 2,1 Promille. Der 54-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Heilbronn-Klingenberg: Kind angefahren

Ein 9-Jähriger wurde am Donnerstagabend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge lief gegen 19.30 Uhr mit einer Gruppe von Leuten auf dem Gehweg an der Theodor-Heuss-Straße in Klingenberg. Das Kind sprang unvermittelt auf die Straße, wohl um diese zu überqueren, und bemerkte dabei vermutlich nicht den herannahenden Nissan einer 38-Jährigen. Die 38-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen mit ihrem Wagen. Der 9-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Heilbronn-Frankenbach: Radfahrer mit Hubschrauber in die Klinik

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte am Donnerstag ein 77-Jähriger Radfahrer auf einem Feldweg bei Heilbronn-Frankenbach. Der Senior radelte am späten Nachmittag auf dem Hausäckerweg in Richtung Böckingen, als er stürzte. Passanten fanden gegen 17.30 Uhr den am Boden liegenden und schwer verletzten Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Der 77-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Eppingen: Frontalzusammenstoß beim Überholen

Vermutlich weil ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch einschätzte, kam es am Donnerstagmorgen bei Eppingen zum Unfall. Der junge Mann fuhr gegen 8 Uhr von Eppingen in Richtung Eppingen-Mühlbach. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang, setzte er mit seinem Opel zum Überholen eines Mercedes mit Anhänger an. Ein entgegenkommender Fahrer eines VWs konnte dem Opel nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam, bei der auch der überholte Mercedes mit Anhänger in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW und der Opel mussten abgeschleppt werden, der Lenker des Mercedes konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 19.000 Euro.

Heilbronn: Transporter stößt mit Stadtbahn zusammen

Der Transporter eines 51-Jährigen stieß am Donnerstagabend in Heilbronn mit einer Stadtbahn zusammen. Der Mann rangierte mit seinem Citroen um kurz nach 21 Uhr aus einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, er wollte die vorbeiführenden S-Bahn-Schienen überqueren und übersah dabei wohl, dass sich zeitgleich eine Straßenbahn näherte. Es kam zur Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Einbruch auf Baustelle

In der Nacht auf Donnerstag machten sich Einbrecher an mehreren Containern auf einer Heilbronner Baustelle zu schaffen. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen betraten der oder die Unbekannten den Baustellenbereich in der Binswanger Straße an der Ecke zur Luise-Bronner-Straße. Die Täter öffneten mehrere verschlossene Baucontainer und stahlen zahlreiche Werkzeuge und Materialien. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 2500 entgegengenommen.

Ilsfeld: Fahrrad von Seniorin gestohlen

Eine 82-Jährige musste am Donnerstagmorgen zu Fuß nach Hause laufen, weil ein Unbekannter ihr Fahrrad gestohlen hatte. Die Seniorin stellte das circa 20 Jahre alte, graue NSU-Rad mit Dreigangschaltung und Fahrradkorb gegen 9.30 Uhr in der Ilsfelder Nordstraße auf Höhe des Friedhofs ab. Als sie etwa eine Viertelstunde später wieder zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrraddieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

