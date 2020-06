Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruchsdiebstahl (11/1406)

Speyer (ots)

14.06.2020, 03:18 Uhr Ein unbekannter Täter hebelte die Türe eines Blumengeschäftes in der Auestraße auf und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Dort löste er schließlich einen Alarm aus, weshalb das Geschäft ohne Beute verlassen wurde.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

