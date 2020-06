Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer -

Frankenthal (ots)

Am Samstagabend kommt es in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Der 50-jährige Radfahrer will in der Maxdorfer Straße an einer dortigen Verkehrsinsel die Fahrbahn überqueren. Da dieser jedoch kurzzeitig auf der Verkehrsinsel verweilt und es nicht den Anschein erweckt, dass er die Fahrbahn überqueren werde, will ein 47-jähriger Autofahrer in verringerter Geschwindigkeit an diesem vorbeifahren. In diesem Moment fährt der Radfahrer von der Verkehrsinsel in Richtung Fahrbahn und es kommt zu einer Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto. Der Radfahrer verletzt sich am Kopf. Der Autofahrer bleibt unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergeben sich Hinweise darauf, dass das 50-jährige Radfahrer alkoholisiert ist. Ihm wird infolgedessen eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs.

