Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer (53/1206)

Römerberg (ots)

12.06.2020, 20:40 Uhr Nachdem ein PKW die B9 an der Abfahrt Römerberg/Dudenhofen verlassen hatte, kam es im Bereich der Einmündung zur K27 zu einem Verkehrsunfall zwischen dem PKW und einem aus Römerberg kommenden Leichtkraftrad.

Der 17jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.

Neutrale Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

