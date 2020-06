Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum Samstag kommt es auf der L453 in Höhe von Heßheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und starker Alkoholisierung verliert der 41-jährige Fahrzeugführer aus Heßheim auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Am Pkw entsteht ein Totalschaden in Höhe von ca. 15 000EUR. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim dem 41-Jährigen ergibt einen Wert von 2,82 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wird beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden

