POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Ladendiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Die unbekannten Tatverdächtigen begingen zum Nachteilt des Edeka-Marktes in Flamersheim am Dienstag, den 22.10.2019, gegen 16 Uhr einen räuberischen Diebstahl.

Die weibliche Tatverdächtige stand "Schmiere" in Richtung Kassenbereich, während der männliche Tatverdächtige hochprozentige und hochwertige Alkoholika in einen Einkaufswagen legte, indem sich noch Leergut und leere Einkaufstaschen befanden. Die Alkoholika wurden so vom Leergut verdeckt.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Fotos siehe Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/euskirchen-raeuberischer-ladendiebstahl)

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-570 oder 02251 799-0 sowie per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

