Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkene Pkw-Fahrerin gestoppt

53881 Euskirchen, K24 (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen drei Uhr morgens wurde eine 21-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Adenau in Rheinland Pfalz, die mit ihrem Pkw die Kreisstraße 24 von Euskirchen in Richtung Flamersheim befuhr, kontrolliert. Nachdem die Polizeibeamten einen Alkoholtest durchführten, ergab dieser einen Wert von mehr als einem Promille Blutalkohol-Gehalt. Der Frau wurde daraufhin auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Da zudem der Verdacht auf Drogenkonsum vorlag, wurde eine weitere Blutprobe entnommen.

