Polizei Düsseldorf

POL-D: +Abschlussmeldung+ - Neuss - Verkehrsunfall auf der A46 Richtung Wuppertal - Lkw-Fahrer tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Wie bereits mit Erstmeldung von heute Vormittag berichtet, prallten heute Morgen (9.23 Uhr) bei Neuss-Uedesheim, auf der A46 Richtung Wuppertal, aus bislang ungeklärter Ursache zwei Lkw aufeinander.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 40-Jähriger aus Bochum mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Wuppertal. Hier bemerkte er einen vor ihm stehenden Sattelzug an einem Stauende zu spät und prallte frontal auf das Heck dessen Aufliegers. Der 40-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die A46 blieb aufgrund der Unfallmaßnahmen bis kurz vor 12.00 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell