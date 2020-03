Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizisten untersagten Golf-Fahrer die Weiterfahrt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltbergstraße 26.03.20, 17.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde der Golf eines 54 Jahre alter Wolfsburgers von einer Polizeistreife stillgelegt. Der 54-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Die Beamten hatten schon aus dem Streifenwagen bemerkt, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt waren. Bei der weiteren Überprüfung an der Wohltbergstraße Ecke Brandenburger Platz zeigte sich, dass der Golf des 54-Jährigen schon am 3. Januar außer Betrieb gesetzt wurde. Daraufhin leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel aus Gefahren abwehrenden Gründen sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell