Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrskontrolle am Freitagabend - Drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen

Flensburg (ots)

Zusammen mit Kollegen des PABR Husum und des Zolls führten Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg in der Nacht von Freitag (20.12.19) auf Samstag (21.12.19) von 19.00 Uhr bis 03.00 Uhr Verkehrskontrollen in der Harrisleer Straße und am Friedenshügel durch. Unter anderem wurden drei Fahrzeugführer dabei aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Einer von ihnen hatte Opiate konsumiert. Als er die Kontrollstelle erkannte, versuchte er noch, sich der Kontrolle durch Wenden zu entziehen. Zudem wurde ein 21-jähriger Autofahrer festgestellt, der sein Fahrzeug ohne Führerschein und mit entstempelten Kennzeichen führte, das vordere hatte er verkehrt herum am Fahrzeug montiert.

