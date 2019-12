Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Aufklärung von sechs Einbrüchen - Festnahme von zwei jungen Männern

Flensburg (ots)

Durch intensive Ermittlungen gelang es der Bezirkskriminalinspektion Flensburg zwei jungen Männern im Alter von 26 und 29 Jahren insgesamt sechs Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen nachzuweisen. Mittwochmorgen (18.12.19) konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg diese Männer durch Polizeibeamte festgenommen werden. Sie hielten sich in einer Wohnung im Kreis Schleswig-Flensburg auf.

Dreimal brachen die zwei Einbrecher im Zeitraum vom 05. November 2019 bis zum 09. Dezember 2019 in Einfamilienhäuser in Flensburg und einmal in Langballig ein. Außerdem konnten die Ermittler dem Einbrecherduo in diesem Zeitraum zwei weitere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Flensburg nachweisen. Durch das gewaltsame Öffnen von Türen oder Fenstern verschafften sie sich jeweils Zutritt in die Wohnräume der betroffenen Tatobjekte. Sie hatten es auf Schmuck, Bargeld und elektronische Artikel, wie Handys und Tablets abgesehen.

Die Männer sind bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten und saßen bis vor wenigen Monaten in Haft. Donnerstagvormittag (19.12.19) wurden von der Staatsanwaltschaft Flensburg Haftbefehle beantragt. Da Haftgründe nicht angenommen wurden, befinden sich die jungen Männer wieder auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell