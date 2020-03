Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Falscher Polizeibeamter hat keinen Erfolg;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Falscher Polizeibeamter hat keinen Erfolg

Wetter: Das hat sich der angebliche Oberkommissar am Dienstagmittag, 3. März, sicherlich anders vorgestellt. Der Mann rief gegen 12 Uhr mit unterdrückter Rufnummer bei einer Seniorin in Wetter an und stellte sich mit Nachnamen und Dienstrang vor. Das ausgesuchte Opfer reagierte goldrichtig, ließ den mutmaßlichen Betrüger überhaupt nicht weiter zu Wort kommen und legte einfach auf. Betroffene, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421/4060, in Verbindung.

Tipps der Polizei: Seien Sie auch misstrauisch bei Anrufen von Personen, die sich als Vertreter von Behörden ausgeben. Lassen Sie Sich nicht unter Zeitdruck setzen. Prüfen Sie immer die Seriosität des Anrufers. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus. Seriöse Mitteilungen oder Anliegen werden nie telefonisch, sondern immer schriftlich mitgeteilt. Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die örtlich zuständige Polizeidienststelle. Polizeibeamte werden Sie nie dazu drängen, ihre Wertsachen herauszugeben.

