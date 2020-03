Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Rohbau; Keine Beute in der Schule; Rollerteile gestohlen und Roller umgeworfen; Sachbeschädigung an blauem Opel Corsa; 7 Meter Zaun beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Einbruch in Rohbau

Aus den Lagerräumen auf einer Rohbaustelle in der Querallee stahlen Diebe Werkzeuge, Ladegeräte, Batterien, Leitern und Kabeltrommeln im Gesamtwert von über 2000 Euro. Der Einbruch war zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 26. Februar und 08.30 Uhr am Montag 02. März. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat außerhalb der üblichen Arbeitszeiten Bewegungen auf der Baustelle wahrgenommen? Wer hat dazu Personen und /oder Fahrzeuge beobachtet und kann Hinweise dazu geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wallau - Keine Beute in der Schule

Durch ein eingeworfenes Fenster stieg ein Einbrecher in einen Klassenraum der Mittelpunktschule ein und durchsuchte ihn dann ganz offensichtlich. Beute machte der Täter nach ersten Überprüfungen keine. Der Einbruch war zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 28. Februar und 07.30 Uhr am Montag, 02. März. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen rund um die Schule in der Hallenbadstraße gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Rollerteile gestohlen und Roller umgeworfen

Am Sonntag, 01. März, stahl ein Dieb zwischen 16 und 18 Uhr von einem blauen Motorroller den linken Außenspiegel und den hinteren linken Blinker. Anschließend warf möglicherweise der gleiche Täter das Zweirad noch um. Der Roller parkte zur Tatzeit auf dem Bahnhofsparkplatz in der Straße Am Bahnhof. Der Schaden durch die entwendeten Teile beträgt mindestens 100 Euro, der Schaden durch das Umwerfen beläuft sich auf weitere mindestens 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Hartenrod - Sachbeschädigung an blauem Opel Corsa

An einem blauen Opel Corsa entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Der Opel stand zur Tatzeit zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag, 29. Februar im Hof des Anwesens Gründelingstraße 15. Ein unbekannter Täter verkratzte die hintere rechte Tür und drehte eine Schraube in den rechten Hinterreifen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - 7 Meter Zaun beschädigt

Auf noch unbekannte Weise entstand an einem Jägerzaun in der Leopold-Lucas-Straße ein Schaden von vermutlich insgesamt mehreren Hundert Euro. Auf einer Länge von insgesamt sieben Metern waren verschiedene Riegel und Zaunelemente zerstört. Die Tatzeit liegt zurück von Samstag auf Sonntag, 23. Februar. Derzeit geht die Polizei eher von einer Sachbeschädigung und nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus. Wer kann sich an ein Geschehen oder einen Vorfall erinnern, der mit dem Schaden am Zaun zusammenhängen könnte? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



