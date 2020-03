Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Acht Autofahrer aufgefallen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

In der Nacht zum Samstag, 29. Februar, kontrollierte die Polizei um 00.45 Uhr in der Straße Am Kaufmarkt einen C-Klasse Daimler. Der 19-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Sein Test zeigte 0,7 Promille. Da hier augenscheinlich eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz vorlag, kam der junge Mann um eine Blutprobe herum. Am frühen Samstagmorgen, um kurz nach 06 Uhr fiel ein Auto auf, dass im Kreisverkehr in der Tom-Mutter-Straße Runden drehte. Die Polizei traf den Wagen stehend an. Der 21 Jahre alte Mann auf dem Fahrersitz gab zu gefahren zu sein, etwas getrunken und am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zumindest der Alkotest bestätigte einen Teil der Angaben mit einem angezeigten Wert von 1,5 Promille. Den Rest wird die Blutprobe zeigen. Ebenfalls am Samstag fiel ein VW Golf gleich mehrfach auf. Gegen 18.40 Uhr überholte der Golf in der Graf-von-Staufenberg-Straße das Auto eines Polizeibeamten, der auf dem Weg zum Dienst war. Dabei geriet der Wagen in einer folgenden Kurve durch ein riskantes Fahrmanöver in den Gegenverkehr. Glücklicherweise blieb das mangels Gegenverkehr folgenlos. Um kurz vor 213 Uhr fiel der Wagen einer Streife auf, die bereits Kenntnis von dem ersten Fall hatte. Der 21 Jahre alte Fahrer hüllte sich bei der anschließenden Kontrolle in Schweigen. Gegen ihn ergab sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Der Test bestätigte das mit positiver Reaktion auf THC und Kokain. Es stellte sich ferner heraus, dass das montierte Kennzeichen nicht zum Auto gehörte, sondern gestohlen war. Da der junge Mann zudem die Herkunft und Eigentumsverhältnisse des Autos nicht plausibel darstellen konnte, stellte die Polizei Auto und Kennzeichen sicher. Die Blutprobe war ebenfalls notwendig. In Neustadt stand ein polizeibekannter 27-Jähriger zwar weder unter Drogen - noch unter Alkoholeinfluss, aber der Mann hatte eine verbotene Waffe dabei. Die Polizei stellte das Einhandmesser sicher und legte wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Anzeige vor. In der Nacht zum Sonntag, 01. März, um 02.30 Uhr, flüchtete ein Pkw in Stadtallendorf vor einer Polizeikontrolle. Der Fahrer legte dann im Hütgesweg eine Vollbremsung hin und drei junge Männer sprangen aus dem Auto. Die Polizei konnte den Fahrer identifizieren. Er lehnte zwar den Drogentest ab, jedoch beseitigte er damit nicht den aufgrund verschiedener Feststellungen entstandenen Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Am Sonntag, um 14.05 Uhr reagierte dann auch noch der Drogentest eines 26 Jahre alten Autofahrers positiv. Die Polizei hatte den Pkw mit dem jungen Mann in der Niederkleiner Straße gestoppt. Zu Ende war die Autofahrt für einen 21-Jährigen am Sonntag, 01. März, um 16.45 Uhr. Der junge Mann ahnte die Kontrolle und versuchte noch wegzufahren. Die Polizei fand den geparkten Wagen mit dem jungen Mann am Steuer aber schnell wieder. Beim Öffnen der Tür strömte der bekannte Duft von Marihuana entgegen. Im Auto fanden und stellten die Beamten dann auch eine geringe Menge des Betäubungsmittels sicher. Der junge Mann, gegen den zudem ein vom Regierungspräsidium Kassel ausgesprochenes Fahrverbot besteht, war mit einer Blutprobe zur Feststellung des Drogeneinflusses einverstanden

