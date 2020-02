Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Sportheim; Auto landet im Acker - Fahrer flüchtete

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rüdigheim - Einbruch in Sportheim

Einbrecher machten im Sportheim keine Beute aber sie hinterließen an der aufgebrochenen Eingangstür einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 11.20 Uhr am Donnerstag, 27. Februar auf dem Sportgelände des SV Rüdigheim in der Straße Zum Warthügel oder aber in unmittelbarer Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort Fahrzeug und/oder Personen gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Auto landet im Acker - Fahrer flüchtete

In der Nacht zum Freitag, 28. Februar, gegen 03.35 Uhr, flüchtete ein Autofahrer vor einer beabsichtigten Polizeikontrolle. Die Flucht endete auf der B 454 zwischen Stadtallendorf und Neustadt mit einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer kam auf der winterglatten Straße in einer Kurve von der Straße ab und blieb letztlich mit seinem Opel Omega Kombi auf dem angrenzenden Acker stehen. An dem Auto, auf dem Acker und an einem Leitpfosten entstand ein geringer Schaden. Der Fahrer ließ den Wagen stehen und entkam zu Fuß. Wie sich herausstellte war das angebrachte Kennzeichen gestohlen und der Kombi nicht zugelassen. Die Ermittlungen zum Fahrer und zum sichergestellten Auto dauern an.

