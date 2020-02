Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Einbrüche; Elektroroller gestohlen; Graffiti; Fahrzeugbrand; Alkohol am Steuer; Verkehrsschild umgefahren -Unfallflucht

Wehrda - Kellereinbruch im Sachsenring

Nach Hinweise aus dem Mehrfamilienhaus im Sachsenring hält sich wohl seit mehreren Tagen immer mal wieder ein nicht dort wohnender Mann auf. Möglicherweise steht dieser Hinweis im Zusammenhang mit einem jetzt gemeldeten Kellereinbruch. Die Parzelle war definitiv durchsucht, ob etwas fehlt, steht allerdings nicht fest. Die Tat war zwischen Mittwoch 15. Januar und Donnerstag, 27. Februar. Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit und sofortige Nachricht, wenn sich unberechtigte Personen im Haus aufhalten. "Bitte nur beobachten, zurückhalten und sofort die Polizei anrufen." Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain - Schaden am Containermodul an der Schule

Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 08 Uhr am Donnerstag, 27. Februar versuchten offenbar Einbrecher in ein Containermodul an der Beruflichen Schule in Kirchhain in der Dresdener Straße einzudringen. Der Versuch scheiterte. An der Tür und dem Glaseinsatz entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Tür und Fenster ließen ein Eindringen nicht zu, sodass der Täter ohne Beute blieb. Sachdienliche Hinweise zu dazu passenden Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Elektro-Motorroller weg

In der Zeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, 22. Februar stahl ein Dieb einen vor dem Anwesen Alfred-Wegener-Straße 6 abgestellten roten Elektro-Motorroller. der Roller des Herstellers UNU ist mit einem grünen Versicherungskennzeichen ausgestattet und hat einen Wert von ca. 2000 Euro. Der Dieb stahl das Zweirad trotz des abgenommenen Akkus. Die Suche nach dem Roller in der Umgebung blieb ohne Erfolg Wo also ist seit letzten Samstag ein solcher roter E-Roller aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Lohra - Graffiti

Der durch Graffiti entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Der Täter hatte die hellblaue Farbe großflächig auf eine Fassade des Einkaufsmarktes in der Gladenbacher Straße gesprüht. Die Tatzeit der Sachbeschädigung war von Montag auf Dienstag, 25. Februar, zwischen 20.30 und 06 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Goßfelden - Fahrzeugbrand

In der Nacht zum Donnerstag, 27. Februar brannte im Wehrdaer Weg um kurz nach 01 Uhr ein Opel Astra. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ohne das ein weiterer Gebäudeschaden entstand. Der Besitzer hatte das Auto um 22.30 Uhr abgestellt. Der Brand entstand nach ersten Untersuchungen aus unbekannten Gründen im Motorraum. Hinwiese auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht.

Stadtallendorf - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Als die Polizei am Donnerstag, 27. Februar, um 05.15 Uhr, in Stadtallendorf einen VW Polo anhalten will, reagiert der Fahrer zunächst gar nicht auf die deutlichen Signale des Streifenwagens. Als er dann doch handelt, passiert das abrupt mit einer Vollbremsung und dem Anhalten auf dem Gehweg. Als der Fahrer ausstieg, fielen der Polizei sowohl dessen Alkoholgeruch als auch seine offensichtlichen Gleichgewichtsstörungen auf. Der anschließende Alkotest reagierte dann auch positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Den Führerschein konnte die Polizei nicht sicherstellen - der 38 Jahre alte Mann aus dem Ostkreis konnte ihn nicht zeigen. Ob er überhaupt einen Führerschein hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Um 11.13 Uhr ging der Polizei Stadtallendorf der nächste ins Kontrollnetz. Der Drogentest des 28 Jahre alten Autofahrers reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Er musste also sein Auto in der Schulstraße stehen lassen und durfte erst nach der notwendigen Blutprobe seines Weges ziehen.

Neustadt - Verkehrsschild umgefahren

Wer ein Verkehrsschild umfährt und sich dann, ohne um die Schadensregulierung zu kümmern, aus dem Staub macht, der muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Da besteht zunächst mal der Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Wenn das Schild dann noch zur Gefahr wird, dann kommen unter Umständen weitere Taten wie z. B. Gefährdung des Straßenverkehrs hinzu. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt jetzt in genau so einem Fall, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Es geht um ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel Marktstraße/Lehmkaute. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Unfall am Mittwoch, 26. Februar, um kurz vor 08 uhr morgens. Da das Schild in die Fahrbahn ragte, sorgte die Stadt für die schnelle Beseitigung der Gefahr. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich bisher nicht. Ebenso wenig steht die genaue Unfallzeit fest. Wann vor der Feststellzeit war die Beschilderung auf der Insel noch unbeschädigt? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer geben. Wo steht ein seit spätestens Mittwochmorgen frisch unfallbeschädigtes Auto, bei dem der Schaden durchaus von einem Zusammenstoß mit einem Schild stammen könnte? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

