Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Laste rollt rückwärts gegen VW UP - Fahrer flüchtete

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Laste rollt rückwärts gegen VW UP - Fahrer flüchtete

Nach den Angaben der sichtlich schockierten Frau hatte der Lastwagen bzw. dessen Anhänger eine gelbe Plane mit dem roten Schriftzug. Mehr konnte sie in der Situation nicht wahrnehmen. Der Lastwagen stand am Freitag, 28. Februar, um 10.15 Uhr, direkt vor ihrem schwarzen VW UP an der Kreuzung Am Seewasem/Georg-Voigtstraße vor der roten Ampel. Als der Lastwagen langsam zurückrollte, dachte die VW-Fahrerin noch das Zurückrollen ist anfahrbedingt. Als der Laster immer näherkam, drückte die Frau anhaltend auf die Hupe. Das verhinderte jedoch die anschließende Kollision nicht. Erst als der Lkw den schwarzen VW UP, obwohl die Fahrerin auf der Bremse stand, von ihr gefühlt zwei Meter weit nach hinten geschoben hatte, fuhr er vorwärts, bog links ab und fuhr zur B 62 weg. Am VW entstand ein Schaden an der Front. Wie hoch der Schaden ist bedarf der Prüfung durch die Werkstatt. Wer hat den Unfall bzw. das Fahrverhalten des Lastwagens gesehen? Wer kann Angaben zum Lastwagenfahrer machen? Wer kennt einen solchen Lastwagen? Wer kann Hinweise auf den Standort solcher Lastwagen geben? Die Aufschrift deutet wohl auf ein Logistik-Unternehmen hin. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell