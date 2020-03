Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Über 1,4 Promille Schaden an Kühlergrill und Kennzeichen; Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Über 1,4 Promille

Die Polizei Biedenkopf stoppte in der Nacht zum Dienstag, 03. März, um 02 Uhr in Biedenkopf einen Opel. Der 38 Jahre alte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest zeigte über 1,4 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Marburg - Schaden an Kühlergrill und Kennzeichen

Rückwärts dagegen gefahren oder doch mutwillige Sachbeschädigung? Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene schwarze Audi A4 Avant parkte zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag, 28. Februar und 07.15 Uhr am Montag 02. März vor dem Anwesen Steinweg 10. Der Schaden am Audi beträgt mindestens 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Wehrda - Unfall auf dem tegut-Parkplatz - Beteiligte bekannt - Zeugen gesucht

Die beiden Beteiligten eines Unfalls auf dem tegut-Parkplatz nahe der baustellenbedingt ausgelagerte Apotheke und Bäckerei (Am Kaufmarkt/Am Bahndamm) stehen aufgrund von guten Reaktionen von zumindest zwei Zeugen fest. Leider sind aber diese beiden Zeugen namentlich nicht bekannt. Sie sind für die Polizei sehr wichtig. Der eine gesuchte Zeuge hat den Schaden in der Apotheke gemeldet bzw. dort um einen Zettel zum Aufschreiben des Kennzeichens des vom Unfallort weggefahrenen schwarzen Autos gebeten. Der zweite gesuchte Zeuge, eine Frau, sprach offenbar den Fahrer des beschädigten grauen Toyota direkt an. Die Ermittler konnten beide Zeugen mit den vorliegenden Informationen nicht erreichen und bitten sie daher dringend, sich zu melden. Der Unfall war am Montag, 02. März, gegen 19.35 Uhr. Nach bisherigem Wissen parkte der schwarze Pkw rückwärts aus und kollidierte dabei mit dem geparkten grauen Toyota Yaris. Ein 50 Jahre alter Mann gab zu, den schwarzen Pkw gefahren zu haben. An seinem Auto war ein passender Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Schaden am Toyota beläuft sich ebenfalls auf vermutlich ein paar Hundert Euro. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind telefonisch über die Tel. 06421/406-0 erreichbar.

Biedenkopf - Silberner Agila mit Frontschaden gesucht - Fahrerin schaute sich Schäden an und fuhr weiter

Nach Zeugenaussagen stieg die Fahrerin eines silbernen Opel Agila nachdem sie bei einem Wendemanöver nacheinander mit einem parkenden Kombi, einer Hauswand und einem Findling kollidierte, aus, sah sich ihr eigenes und das beschädigte Auto an, stieg wieder ein und fuhr weg. Dieser Unfall passierte am Montagvormittag, 03. März, auf dem Parkplatz hinter dem Anwesen Schulstraße 3. Das gesuchte Auto wendete und kollidierte rückwärtsfahrend zunächst mit dem Skoda Kombi. Mit der Front stieß der Agila dann gegen die Hauswand und dann ebenfalls vorwärtsfahrend noch gegen den Findling. Der Schaden am Skoda beträgt mindestens 850 Euro. An Hauswand und Findling entstand kein gravierender Schaden. Wo steht ein ramponierter silberner Opel Agila? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendort - Unfallflucht auf dem Fitnessstudio-Parkplatz

Der bei einer Unfallflucht beschädigte schwarze Audi A 3 parkte zur fraglichen Zeit am Montag, 03. März, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Niederrheinischen Straße. Nach den Ermittlungen kollidierte ein ausparkender Pkw gegen 20 Uhr mit dem Audi und verursachte an dessen linker Front einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

