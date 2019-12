Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkzeugmaschinen aus Pkw entwendet

Mönchengladbach (ots)

Mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen haben Autoaufbrecher in Odenkirchen gestohlen.

Die unbekannten Täter hatten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, an dem weißen Fahrzeug vom Typ Citroen Jumper zu schaffen gemacht. Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Straße Zur Burgmühle. Sie brachen das Schloss an der Hecktür auf. Neben den Maschinen ließen sie zudem ein Radio mitgehen.

Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

