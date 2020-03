Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Garage ausgeräumt - Elektrowerkzeuge weg; Blutentnahme am frühen Morgen; etliche Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Garage ausgeräumt - Elektrowerkzeuge weg

Insgesamt zehn verschiedene Elektrowerkzeuge, vom Winkelschleifer über einen Bohrhammer, Sägen und Bohrmaschinen bis zum Akkuschrauber verschwanden aus der Garage eines Anwesens in der Hindenburgstraße. Wie der oder die Täter in die Garage gelangten, steht nicht fest. Die Beute hat einen vierstelligen Wert. Der Einbruch war zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag, 27 und 11 Uhr am Freitag, 28. Februar. Aufgrund der Menge der Beute schließt die Polizei ein Wegtragen aus. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder verdächtige Fahrzeuge gesehen? Gibt es u. U. sogar Zeugen des Verladens der Maschinen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Blutentnahme am frühen Morgen

Am Samstagmorgen, 29. Februar, veranlasste die Polizei bei einer erheblich alkoholisierten Autofahrerin eine Blutprobe. Die 34-Jährige war um 6.10 Uhr mit ihrem Tesla auf der Marburger Straße in Richtung Momberg unterwegs und zog ihr Fahrzeug auf gerader Strecke urplötzlich nach rechts. Dort krachte sie gegen einen geparkten Mitsubishi, der durch die Wuchte des Aufpralls über den Gehweg bis zum Beginn der Treppenstufen eines Wohnhauses geschoben wurde. Eine Fußgängerin musste beiseite springen, um nicht von dem geparkten Fahrzeug erfasst zu werden. Der Alkotest der Autofahrerin zeigte fast 2 Promille an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 14.000 Euro.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg - Flucht trotz Zeugenansprache

Obwohl Zeugen den Fahrer des silbernen Honda auf seinen Verkehrsunfall ansprachen, fuhr der vom Unfallort davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall war am Mittwoch, 26. Februar, um 06 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Hondafahrer hatte einen geparkten blauen BMW Kombi gestreift und dabei hinten links leicht beschädigt. Dank der Zeugenaussagen bleibt der BMW-Besitzer nicht auf seinem Schaden hängen und die Ermittlung des verantwortlichen Schadenverursachers dürfte für die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nur eine Frage der Zeit sein.

Fronhausen - Unfall beim Auffahren - Zeugin verfolgt Lkw

Dank einer aufmerksamen Zeugin stehen mittlerweile die Beteiligten eines Unfalls auf der B 3 zwischen Marburg und Gießen an der Anschlussstelle Fronhausen vom Montag, 02. März, um 07.20 Uhr fest. Die Zeugin war nach der Kollision mit einem sich einfädelnden grauen VW Lupo dem beteiligten und weiterfahrenden Lastwagen gefolgt und konnte den Fahrer schließlich ansprechen. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens, es geht insbesondere um die jeweiligen Fahrweisen der Fahrer, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. An dem Lupo entstand ein erheblicher Frontschaden, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Lastwagen war kein Schaden ersichtlich. Der VW ist nach ersten Informationen an der Anschlussstelle auf die Autobahn aufgefahren. Der Lastwagen befand sich bereits auf der Autobahn auf dem Weg nach Gießen. Zeugen werden gebeten sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Dautphe - Aufmerksame Zeugen helfen

Wieder waren es aufmerksame Zeugen, die zum einen dafür sorgten, dass durch die Unfallflucht kein finanzieller Schaden entsteht und zum anderen maßgeblich zur Aufklärung einer Unfallflucht beitrugen. Die Zeugen beobachteten am Sonntag, 01. März, um 19 Uhr wie der Fahrer eines grauen Fiats beim Zurücksetzen einen geparkten schwarzen VW Passat beschädigte, kurz abbremste und dann die Unfallstelle unverrichteter Dinge verließ. Die Zeugen machten den Passatfahrer ausfindig und übergaben ihm das notierte Kennzeichen. Der Mann rief die Polizei und die ermittelte den mutmaßlichen Unfallverursacher, einen 64 Jahre alten Mann aus dem Hinterland. Der muss sich demnächst wegen der Unfallflucht in der Industriestraße in Dautphetal verantworten. Der Schaden am verursachenden Fiat war gering, der am Passat lag bei mindestens 1500 Euro.

Marburg - Beim Einparken leicht touchiert

Nach Angaben eines Zeugen touchierte der Fahrer des einparkenden grauen VW den weißen Beetle leicht. Der VW Fahrer, ein Mann um die Mitte 40 in Sportkleidung, stieg aus und ging davon. Die Polizei stellte am VW einen ganz leichten Schaden vorne rechts und am Beetle einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro am Kotflügel hinten links fest. Die Ermittlungen zum Fahrer des VW dauern an. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 29. Februar, um 09.25 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions.

Marburg- Rempler am Spiegelslustturm

Auf dem Parkplatz vor dem Spiegelslustturm touchierte ein Autofahrer zwischen Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr und Samstag, 22. Februar, 9 Uhr, einen abgestellten roten Polo hinten rechts. Der Unbekannte verursachte bei dem missglückten Parkmanöver einen Schaden von 1500 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten Auto mit eventuell roter Fremdfarbe. Zur Unfallzeit war der Parkplatz wegen einer Veranstaltung gut gefüllt. Vielleicht hat ja jemand den Unfall beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zur Klärung der Unfallflucht geben. Polizei Marburg, Tel. 06421/4060.

Marburg- Astra beschädigt

Wahrscheinlich geriet das Fahrzeug des Unbekannten am Freitag, 28. Februar, zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr, ins Rollen. Der Autofahrer touchierte dabei in der Höhlsgasse das Heck eines grauen Opel Astra und verursachte einen Schaden von 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/4060, entgegen.

Marburg -Blauer BMW gesucht

Auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in der Afföllerstraße parkten am Freitagmittag, 28. Februar, gegen 12 Uhr, fast zeitgleich ein schwarzer VW Golf und ein blauer 3 ´er BMW Kombi aus. Der Golf hatte sein Fahrmanöver nach eigenen Angaben fast beendet, als der Kombifahrer ebenfalls rückwärts ausparkte. Obwohl der Golffahrer noch den Rückwärtsgang einlegte, konnte er die anschließende leichte Kollision nicht verhindern. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend ohne weiteren Stop fort. Der Schaden am Golf beträgt 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell