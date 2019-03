Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Polizeisportlerehrung in Sielbeck

Jährlich werden die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Landespolizei Schleswig-Holstein geehrt. Innenminister Hans-Joachim Grote wird die 16 verdienten Polizeibeamtinnen und -beamten in einer kleinen Feierstunde im Jagdschlösschen am Ukleisee in Sielbeck persönlich auszeichnen. Die vier Frauen und zwölf Männer erzielten im vergangenen Jahr herausragende Leistungen in unterschiedlichen Sportarten auf deutscher und europäischer Ebene. Einige von ihnen konnten sich sogar für die Teilnahme an Weltmeisterschaften qualifizieren.

Hiermit laden wir Sie als Medienvertreter herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung ein. Diese findet am Mittwoch, 3. April, um 10.30 Uhr im Jagdschlösschen am Ukleisee, Zum Ukleisee 19, 23701 Eutin-Sielbeck, statt. Finden Sie sich gerne bereits ab 10.10 Uhr dort ein. Wir bitten um Anmeldung per Mail unter sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de bis zum 2. April 2019.

