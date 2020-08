Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Raub in Gießen+++Offenbar mit Kabelschloss zugeschlagen+++Mehrere Autospiegel in Watzenborn-Steinberg abgetreten+++Unfallfluchten in Gießen+++

Gießen (ots)

Gießen: Handy und Zigaretten geraubt

Zu einem Raub kam es Samstagabend (22. August) am Uferbereich der Lahn. Drei unbekannte Männer schlugen gegen 18.50 Uhr in der Parkanlage im Bereich der Straße "Zu den Mühlen" einen 23-jährigen Mann offenbar zu Boden. Sie entwendeten sein Handy sowie Zigaretten und stießen ihn in die Lahn. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Neustadt. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Bei den Verdächtigen soll es sich nach Angaben des Zeugen um drei Schwarzafrikaner handeln. Zeugen, die den Raub beobachtet haben bzw. Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 zu melden.

Gießen: Offenbar mit Kabelschloss zugeschlagen

Auf dem Gehweg in der Straße "Zu den Mühlen" gerieten Samstagnachmittag (22. August) gegen 15.10 Uhr zwei Männer in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein Unbekannter einen 23-jährigen Mann aus Linden offenbar mit einem Kabelschloss. Dabei wurde der Lindener leicht verletzt. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er soll zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß und vermutlich afrikanischer Herkunft sein. Er ist zwischen 18 und 20 Jahre alt. Der Unbekannte hat kurze, schwarze, glatte Haare. Er trug ein T-Shirt, eine Jacke, eine lange Jeans, Sportschuhe und ein Basecap. Die Bekleidungstücke waren nach Angaben des Zeugen alle schwarz. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Autospiegel in Watzenborn-Steinberg abgetreten

Zwei unbekannte Radfahrer haben am Samstag (22. August) in der Bahnhofstraße mehrere Spiegel von einem blauen Nissan und einem grauen Skoda abgetreten. Kurz nach Mitternacht, 00.08 Uhr, beobachtete ein Zeuge das Duo und informierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Wer hat den Vorfall beobachtet? Gibt es weitere Fahrzeugbesitzer, deren Außenspiegel beschädigt worden sind? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgängerampel beschädigt

In der Rödgener Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Fußgängerampel. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag (17. August) der bereits vergangenen Woche. Der Verursacher kam gegen 10.20 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Georg-Elser Straße von der Straße ab und beschädigte die Ampel. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den entstanden Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen LKW mit Anhänger, Farbe schwarz, handeln. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Unbekannter macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter hat sich Samstagfrüh (22. August) offenbar nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Gegen 00.45 Uhr hörten Zeugen in der Ludwigstraße in Watzenborn Steinberg einen lauten Knall und sahen, wie ein neuwertiger Pritschenwagen davonfuhr. Das orangefarbene Fahrzeug war vermutlich in einer Linkskurve zur angrenzenden Bruchgasse gegen einen Poller gefahren. An dem unbekannten Fahrzeug dürfte sich auf der linken Seite ein Schaden befinden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem neuwertigen, orangefarbenen Pritschenwagen mit frischem Unfallschaden machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell