Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell Comp Disc 7.50, das an der Bohmter Straße in Höhe der Hausnummer 73 an einem Baumschutzbügel angeschlossen worden war. Der oder die Täter machten sich zwischen 17.30 und 08.45 Uhr an dem Schloss des silberfarbenen 26-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen das Fahrrad mit. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell