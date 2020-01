Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen kam es bei einer Kfz-Werkstatt in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Der oder die unbekannten Täter ritzten eine verfassungsfeindliche Parole in eine Außenwerbung auf dem Betriebsgelände. An der Werbesäule entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sonst Kenntnis über die Tat erlangt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05465/322 oder 05439/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell