Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Müllcontainer brannten

Belm (ots)

Gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend zur Oberschule nach Belm gerufen. Auf dem dortigen Schulhof brannten zwei große Wertstoffcontainer im Bereich des Müllsammelplatzes. Ein Altpapiercontainer brannte vollständig ab, ein Behälter für Restmüll brannte teilweise nieder. Eine hölzerne Einfassung des Müllplatzes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Belm schnell gelöscht. Zuletzt brannte es am 21.12.2019 an den Containern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05406/807790 oder 0541/3272115.

